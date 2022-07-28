В первом полугодии на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан РФ, кроме того, среди туристов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины — хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ерхов также добавил, что за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 российских граждан.