Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня, планы совместного производства беспилотников Bayraktar остаются актуальной темой для обсуждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«ВТС между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — прокомментировал Песков. Он добавил, что эта тема будет также обсуждаться на будущей встрече российского лидера с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.