Первый экземпляр полностью электрического автомобиля TOGG сошел с конвейера завода в Турции, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что это первый в истории страны национальный электромобиль. Модель будет выпускаться в двух версиях: седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумулятороной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут. После этого TOGG сможет проехать до 500 км.

По некоторым характеристикам TOGG превосходит американского конкурента Tesla. Так, турецкий электромобиль способен разогнаться до 100 км/час за 4,8 с., а Tesla — за 5,4. Кроме того, мощность электродвигателя Tesla составляет 376 л.с., а TOGG — 400 л.с.