Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, свыше 600 гаубиц К9, а также три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера правительства республики, министра национальной обороны Мариуша Блащака.

«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — уточнил Блащак.

По его словам, данная бронетехника поступит в ряды Вооруженных сил Польши уже в нынешнем году. Точных сроков поставок военной техники пока не приводятся.

«Польские солдаты должны иметь современное оружие, и такое оружие заказано», — обратил внимание польский вице-премьер.