Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос о преподавании предметов по тюркской истории и тюркской географии в школах стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

По словам Амруллаева, с этого года будет преподаваться общая тюркская история.

«Учебник по общей тюркской географии на стадии подготовки. После того, как учебник будет готов, начнется преподавание этого предмета», — отметил министр.

Что касается введения этих предметов в выпускные и вступительные экзамены, то министр сказал, что это не убедительно.