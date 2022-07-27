Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает», — заявил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Он отметил, что есть тенденция «слушать врага». Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает «ложью».