Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 26 июля, напомнил, что Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля потеряла в Украине почти 40 тысяч убитыми.

Глава государства отметил, что РФ уже четыре месяца не сообщала своим гражданам никакой информации о российских потерях, и что это число уже приближается к 40 тысячам, еще десятки тысяч — ранены и искалечены.

«…Каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может: 40 тысяч одних только убитых оккупантов», — сказал Зеленский.