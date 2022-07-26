Первая леди Украины Елена Зеленская предстала перед камерой культовой Энни Лейбовиц для обложки диджитал-версии американского издания Vogue. Об этом сообщается на сайте журнала.

В журнале отметили, что по мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком — дипломатом на передовой и лицом эмоционального потрясения своей страны.

Также на фотосессии присутствовал президент Владимир Зеленский, который вместе с супругой запечатлен на нескольких кадрах. После чего они дали интервью, в котором рассказали о жизни во время войны, своем браке и общей истории, а также своих мечтах.