Существует гипотетическая возможность того, что вслед за Украиной Россия начнет вторжения в Молдову, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

«Мы обеспокоены, конечно. Это риск, это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень тревожимся», — сказала она в интервью Си-эн-эн.

«Если страна начинает захватническую войну без какой-либо оглядки на международное право, то в этом смысле никто не находится в безопасности, и думаю, что это вызывает тревогу во многих странах», — добавила она.

По словам Гаврилицы, молдавская экономика — после украинской — сильнее всего ощутила на себе последствия войны. В прошлом месяце инфляция в Молдове составила 32%.