Азербайджан с точки зрения территории не такая большая страна. Для нас ценна, дорога каждая пять земли, и люди должны пользоваться ею. Фермеры, сельчане должны пользоваться для выращивания урожая. Мы должны беречь экологическую систему страны, и это – одна из моих рекомендаций вам. Всю проводимую и предстоящую работу необходимо выполнять так, чтобы не навредить экологии. В частности, и Гёйгель, и Лерик, и Масаллы – это районы с очень богатой природой. Поэтому необходимо сохранять экологический баланс, соблюдать экологические нормы. Обязательно имейте это в виду.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

«Уверен, если в каждом районе, повсюду будут применяться современные правила управления, то многие проблемы будут устранены. В этом и заключается политика государства. Я всегда однозначно излагал, представлял общественности политику Азербайджанского государства. Многие мои выступления носят характер отчета перед общественностью, в то же время считаю, что слова, с которыми я обратился ко всем государственным чиновникам, в том числе предпринимателям, должны быть основой», — сказал лидер страны.

«Предпринимательство развивается, я поддерживаю его и для этого многое делается. Но и здесь должны соблюдаться все правила, в частности, и в строительстве, и в области сельского хозяйства, и в сфере туризма. Надо посмотреть, насколько создаваемый объект отвечает архитектурному стилю того или иного региона, современным нормам, соответствует ли нормам его строительный коэффициент. К сожалению, многие построенные в свое время в Баку многоэтажные здания сегодня не отвечают никаким градостроительным нормам. Почему? Потому что совершались незаконные дела. Главы исполнительной власти районов давали незаконные разрешения, в результате чего принципам градостроительства фактически был нанесен серьезный удар. Поэтому сегодня исправить это очень сложно. Но сейчас, на нынешнем этапе мы не можем позволить, чтобы нарушались градостроительные нормы. К примеру, в освобожденных от оккупации районах все градостроительные и экологические нормы соблюдаются на 100 процентов, причем по стандартам самых развитых стран мира. Вам тоже в своей деятельности необходимо обратить серьезное внимание на эти вопросы» — отметил президент.