Что касается развития районов, то вы сами должны проявлять инициативу. Порой местные исполнительные органы несколько ленивы или ждут, когда государство реализует какие-то проекты, либо предприниматели постучатся к ним в дверь. В этом случае перед предпринимателями порой выдвигаются определенные незаконные, необоснованные требования. Вы сами должны привлекать в ваши районы предпринимателей — как местных, так и зарубежных. Особенно если учесть, что туристический потенциал Гёйгельского, Масаллинского и Лерикского районов очень богат, и живописная природа этих районов – это наше большое достояние – леса, горы, родники, реки, водопады. То есть, считаю, что превращение этих районов, подлинном смысле слова, в центр туризма является одной из основных задач.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

«В последние годы проделана большая работа. Неоднократно бывая в Гёйгельском, Лерикском и Масаллинском районах, я в том числе интересовался и этим вопросом и давал рекомендации. Мне известно, что в этих районах построены современные зоны отдыха, гостиничные комплексы, и, конечно, данный процесс должен получить еще более широких размах. Несколько лет назад, еще до Отечественной войны, мы открыли для общественности и озеро Гёйгель. В прежние годы, еще до войны я интересовался, почему люди не могут приблизиться, приехать к озеру Гёйгель – этому нашему природному достоянию. Это обосновывали тем, что данная территория находится недалеко от линии соприкосновения. Затем мы стали изучать и увидели, что озеро Гёйгель может быть открыто как туристический объект, с условием сохранения экологического положения и защиты экосистемы этого озера. И мы это сделали. Сейчас тысячи людей ежедневно, особенно в весенне-летний сезон, приезжают на озеро Гёйгель, любуются этой прекрасной панорамой, особенно после Отечественной войны, когда мы изгнали врага с наших земель. Конечно, это красивое место имеет очень большое значение для туризма. В то же время, если учесть, что сегодня из Гёйгельского района в Кяльбаджарский район прокладывается дорога, строится тоннель, то этот район играет особую роль в развитии Кяльбаджарско-Лачинской зоны» — отметил президент страны.

«Туристический потенциал в других районах тоже очень богат. В свое время дорога Лерик-Лянкяран находилась в ужасном состоянии, поэтому притока туристов в Лерикский район, можно сказать, не было. По моему указанию дорога была капитально отремонтирована и реконструирована. Начался приток туристов и в Лерикский район. Этот район тоже имеет очень большую историю и богатства. Так же, как и Масаллинский район. В Масаллинском районе есть как горные, так и равнинные территории. Еще раз хочу сказать, что туристический потенциал данных районов очень богат». — добавил Алиев.

«В то же время во всех трех районах есть прекрасные возможности и для развития сельского хозяйства. Здесь тоже должно быть создано сельское хозяйство, отвечающее современным требованиям. В соответствии с особенностями районов необходимо развивать животноводство и растениеводство с условием применения современных агротехнических мер. Связанный с этим очень серьезный вопрос — рациональное использование земель» — сказал президент.