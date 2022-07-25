За прошедшую неделю количество случаев заболевания COVID-19 превысило 7,2 млн, сообщает ТАСС.

По информации агентства, этот показатель на 0,7 млн больше, чем за аналогичный предыдущий период. На данный момент заболеваемость COVID-19 соответствует апрельскому уровню.

Так, в большинстве европейских стран в последнюю неделю отмечается спад заболеваемости. При этом в Германии остаются самые высокие темпы распространения инфекции. Резкий рост заболеваемости наблюдается в азиатских странах. К примеру, в Японии рост увеличился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Аналогичная ситуация наблюдается в Южной Корее.

Уточняется, что смертность, наоборот, снижается. За прошедшую неделю в мире умерли 14 тыс. человек, что на 3,6 тыс. меньше, чем на прошлой неделе.