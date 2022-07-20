В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализированы свыше 4 тысячи человек.
Ранее Узгидромет предупредил, что температура воздуха в разных регионах страны с 17 по 22 июля будет достигать от +41 до +47 градусов.
В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализированы свыше 4 тысячи человек.
Ранее Узгидромет предупредил, что температура воздуха в разных регионах страны с 17 по 22 июля будет достигать от +41 до +47 градусов.
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