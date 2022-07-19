19 июля 2022 года в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

Согласно заявлению МИД, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам партнерства НАТО-Азербайджан, а также по региональным вопросам.

Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО. Он затронул вопрос участия нашей страны в операциях НАТО в контексте ее вклада в международный мир и безопасность.

Министр проинформировал официального представителя альянса о восстановительных и строительных работах, осуществляемых правительством Азербайджана на освобожденных от армянской оккупации территориях. В этом контексте было подчеркнуто, что мины, массово установленные на освобожденных территориях, препятствуют восстановительно-строительной работе и возвращению перемещенных лиц. В то же время были отмечены шаги, предпринятые азербайджанской стороной в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, в связи с чем состоялся обмен мнениями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что наша страна является надежным партнером, высоко оценил вклад Азербайджана в оборонные реформы и миссии НАТО. Генеральный секретарь также с удовлетворением отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.