В столице Бельгии Брюсселе состоялось 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС под сопредседательством министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, текущее состояние всеобъемлющего соглашения, которое находится на стадии переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом. Обе стороны подтвердили, что выступают за заключение этого соглашения в краткие сроки.

Затем были обсуждены различные аспекты отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, отраслевого сотрудничества, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, экономику, торговлю, отношения между людьми, социальные вопросы, а также вопросы коммуникации. В частности, до внимания Европейского Союза была доведена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером, и в этой связи подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного президентом Азербайджанской Республики и председателем Европейской Комиссии 18 июля. В Евросоюзе заявили, что азербайджанский природный газ способствует безопасности поставок и стабильности цен. В то же время были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на многосторонних площадках и в этом контексте сотрудничество в рамках Восточного партнерства и пути совершенствования Восточного партнерства.