19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра по вопросам семьи и социальным услугам Турции Дерью Янык.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра по вопросам семьи и социальным услугам Турции Дерью Янык.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий