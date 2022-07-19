Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Тегеран провел встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.

Встреча в офисе руководителя ИРИ, прошла в закрытом для прессы режиме и длилась около 40 минут