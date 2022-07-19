Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Тегеран провел встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Встреча в офисе руководителя ИРИ, прошла в закрытом для прессы режиме и длилась около 40 минут
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Тегеран провел встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Встреча в офисе руководителя ИРИ, прошла в закрытом для прессы режиме и длилась около 40 минут
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий