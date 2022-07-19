21 июля председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде по приглашению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II отправится с визитом в Грузию.

Как сообщает пресс-служба УМК, в рамках визита шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретится с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II и обсудит перспективы традиционного сотрудничества в сфере межрелигиозного диалога.

В ходе визита запланированы встречи председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде с официальными лицами. В рамках визита, который продлится до 23 июля, делегация во главе с шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде проведет встречи с проживающими в Грузии соотечественниками, религиозными и общественными деятелями.