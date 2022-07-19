Российским войскам все труднее удерживать свои позиции, поскольку Вооруженные силы Украины наносят прицельные удары. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинские военные нанесли врагу ощутимые логистические потери.

«Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, нарушаем поставки для российских войск, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна — украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос — только время», — отметил Зеленский.