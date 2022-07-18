Военный эксперт Олег Жданов считает, что с задачей уничтожения Крымского моста справятся ракеты ATACMS, которые вскоре получит Украина.

«Самый простой способ выведения из строя моста — можно разрушить мостовой пролет на стыке моста и материка. Первый мостовой пролет — он самый низкий и, как правило, самый короткий, потому что он опорный, должен быть гибким… Его легче всего уничтожать. Что на железнодорожном мосту, что на автомобильном. Вот снесите первый пролет и там, и там — и, пожалуйста, задача выполнена», — отметил он.

Жданов также не исключил нанесения по мосту группового удара.