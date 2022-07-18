Проект EU4Culture, финансируемый Европейским союзом, объявил о втором конкурсе грантов на программы мобильности для деятелей культуры и искусства из Азербайджана, Армении, Грузии и Республики Молдова.

Принять участие в конкурсе могут представители всех секторов культуры в возрасте от 18 лет, которые являются гражданами или резидентами этих стран.

Проект может профинансировать стажировку, ознакомительную поездку, конференцию, повышение квалификации и другие мероприятия, которые способствуют обмену знаниями и межкультурному диалогу.

Участники могут подать заявку на краткосрочную (7-10 дней, финансирование до 1,5 тысяч евро), среднесрочную (2-5 недель, до 3,5 тысяч евро) и долгосрочную мобильность (5-12 недель, до 5 тысяч евро) или виртуальную программу (онлайн-участие в мероприятии, проходящем в другой стране, до 1 тысячи евро).

Проекты могут быть реализованы в период с 17 октября 2022 года по 27 октября 2023 года в странах ЕС, странах-партнерах ЕС и других европейских странах.

Кандидаты должны подготовить план с бюджетом и подать заявку через портал приложений Goethe (GAP).

Срок подачи заявок – до 31 августа 2022 года.

EU4Culture реализуется Goethe-Institut, Чешским центром, Датским культурным институтом и Institut Français de Géorgie. Всего проект запустит шесть конкурсов грантов на программы мобильности в период с 2022 по 2024 год, и предоставит до 250 индивидуальных грантов.