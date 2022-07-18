19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 31-36° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-41°, местами 43° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 27-32° тепла.