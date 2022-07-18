Российские удары по Украине остаются темой дня. Особенно такие варварские, как атака по Виннице, где ракеты разорвались в медицинском центре, а среди погибших оказались и дети. К сожалению, это был не единственный обстрел за минувшие выходные. Под ударом оказались Одесса, Николаев, Запорожье, другие города Украины. США подтвердили рекомендацию своим гражданам покинуть страну из-за расширения географии российских бомбардировок и ракетных атак.

Но на этом фоне привлекает внимание еще одно обстоятельство: ВС России регулярно наносят удары по Украине из акватории Каспия. В минувшие выходные именно отсюда бомбардировщики Т-95, как сообщило командование ЗСУ, запустили ракеты по Запорожью, Черкасской и Днепропетровской области. Ещё раньше с акватории Каспия обстреливали Киев, другие города Украины.

Строго говоря, ракетные удары — не единственное свидетельство, насколько активно РФ использует сегодня «Каспийский плацдарм» в самых разных стратегических «задумках». Как уже рассказывал Minval, еще в 2015 году корабли Каспийской флотилии стреляли отсюда по «целям» в Сирии. Над Каспием осуществляли дозаправку в воздухе российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Уже потом Каспийская флотилия использовалась в качестве неофициального резерва Черноморского флота, точнее, той его части, которая должна была действовать в мелководном Азовском море. И все это — на фоне наращивания Россией собственного «военного кулака» на Каспии.

Но если тогда речь шла все же об отдельных инцидентах, то сегодня удары по Украине из российского сектора Каспия превращаются в этакую «военную рутину». Что уже не может не получить политического прочтения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще в конце июня выступил с заявлением: «Использование Россией Каспийского моря для ракетных обстрелов Украины нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря 2018 года, которая определила его как зону мира. Использование Каспия для актов агрессии является неуважением к другим странам региона и подрывает региональную безопасность».

Строго говоря, Украина — не прикаспийская страна. А российский сектор Каспия — это не Крым и не Донбасс. И параллели с подозрительными «хлопками» и «задымлением» в Белгороде и Курске все же кажутся слишком уж притянутыми за уши. Но тем не менее втягивание Каспийского моря — в лице его «российского» сектора — в украинскую войну — это уже, к сожалению, не версия и не допуск, а свершившийся факт. А внимание к украинской тематике сегодня таково, что реакция на использование Москвой против Украины «Каспийского плацдарма» может последовать не только из Киева.

Да, подписанная в Актау Конвенция о правовом статусе Каспия не допускает здесь внешнего военного присутствия. Но вот насколько она допускает нанесение из акватории Каспия ракетных ударов по Украине — тоже вопрос открытый. Не говоря о том, что отсюда стреляли не только по Украине.

И тут уже не получится не вспомнить, как осенью 2018 года в Омане ВС Великобритании начали учения, направленные, как было официально подтверждено в Лондоне, против России. А телеканал «Россия», комментируя учения, сфокусировал внимание, что британцы проходят акклиматизацию для действий в условиях жары, заметил: Такая погода у нас — только на побережье Каспия, и то в июле», — а затем развил мысль: «Можно, конечно, предположить заново вспыхнувший интерес Великобритании к каспийской нефти». И хотя пока еще речь идёт о косвенных признаках, нет сомнений, что в ближайшее время на Каспии может стать по-настоящему «горячо». А значит, просчитывать варианты и готовиться к форс-мажору нужно уже сейчас. Потому что «завтра» имеет неприятную особенность наступать сегодня.

Нурани, обозреватель