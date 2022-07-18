Санкции против России — это цена за ее независимость и суверенитет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

По словам Пескова, как и Тегеран, Москва уже привыкла к санкциям, еще со времен СССР, а общее количество ограничений против страны с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», — подчеркнул Песков.