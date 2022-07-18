На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в Насиминском районе города Баку.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф-1 и 3 взрывателя УЗРГМ, 45 малокалиберных снарядов 7х62 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для их обезвреживания специалистами Службы спасения особого риска.

При дополнительном осмотре, проведенном на месте происшествия и на прилегающей к нему территории с применением специально обученной собаки, никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.