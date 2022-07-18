Индия попросила Китай вывести войска с двух спорных территорий в восточном Ладакхе, а также решить вопрос с совместным патрулированием в третьей и самой большой спорной зоне на равнине Депсанг. Об этом сообщает Times of India.

Также индийские военные попросили китайских воздержаться от полетов истребителей вблизи спорных территорий во время переговоров, возглавляемых командующим 14-м корпусом из Леха генерал-лейтенантом Аниндей Сенгуптой и командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Ян Линем.

Главный маршал авиации ВВС Индии Вивек Рам Чаудхари заявил, что когда истребители ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) подходят слишком близко к границе, ВВС Индии реагируют незамедлительно.