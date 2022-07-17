Президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Об этом говорится в соответствующих указах президента.

Так, Зеленский отстранил Венедиктову и возложил обязанности генерального прокурора на ее заместителя Алексей Симоненко.

Другой указом президент отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ на основании Дисциплинарного устава ВСУ.

Отметим, что Баканов отстранен Зеленским от руководства СБУ по очень жёсткой статье — статья 47 дисциплинарного Устава ВСУ «Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей», — идется в статье.