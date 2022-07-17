Обладминистрация Одессы опровергла заяление официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о том,что ракетами большой дальности воздушного базирования ВС РФ в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения ракет Harpoon. Ракетный удар в Одессе 16 июля пришелся по складу с досками для мебели. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.