Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уингстон заявил, что британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с Россией, если она будет представлять угрозу Лондону или его союзникам, заявил Уингстон в эфире Sky News.

Он отметил, что Россия становится «все более агрессивной», и «мы должны быть готовы к этому и тому, что является наиболее важным уроком для европейской безопасности, который следует из этого вторжения (в Украину)».

«Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того… Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда Россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы», — подчеркнул Уингстон.

Командующий британской авиацией подчеркнул, что Лондон вместе с партнерами ежедневно работает и осуществляет ежедневную подготовку, дающую их силам «превосходство в ближнем бою».