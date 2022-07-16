Иран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Об этом на свой странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

«Иран поддерживает любой процесс/инициативу, который ведет к прочному миру, стабильности и безопасности в регионе. Двусторонние переговоры и внутрирегиональные диалоги (механизм «3+3» Иран, Россия, Турция + Азербайджан, Армения, Грузия) — лучший путь к долгосрочной стабильности и сотрудничеству на Южном Кавказе», — отметил посол.