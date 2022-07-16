Уволенный сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев дал комментарий местным СМИ.

«Разве в Азербайджане кто-то обсуждал распоряжение президента, уходя с поста, чтобы я сделал то же самое? Если господин президент принял такое решение, говорить что-либо неуместно», — сказал экс-чиновник.

Кроме того, Сафар Мехтиев прокомментировал слухи относительно возможности своего ареста:

«Если кто-то увидит что-то во сне, говорит что попало, то я не обязан высказывать свое мнение. Я сейчас нахожусь дома».

Сафар Мехтиев уклонился от ответа на вопрос «Считаете ли вы виновными арестованных руководителей Таможенного комитета?».