Вопросы социальной защиты военнослужащих также обеспечиваются в Азербайджане на высоком уровне. Много информации как об условиях службы, так и о жилищных условиях военнослужащих. Могу сказать, что работа, проделанная в этой области в Азербайджане, редко повторяется в мире. Теперь военнослужащим, прослужившим безупречно, государство предоставляет квартиры. Во всех наших военных городках идет капитальный ремонт, где-то процентов 90 отстроено заново. В том числе, какая большая работа проделана на освобожденных землях — военные городки, базы, военные дороги, инфраструктура — мы делаем это в том суровом климате. Безусловно, социальные проблемы воинов, проявивших героизм на войне, всегда находятся в центре внимания и даны соответствующие поручения. Все должны знать, что Министерство труда и социальной защиты населения сделало за этот период, за послевоенный период большие дела. Практически все военнослужащие-инвалиды войны уже обеспечены современными протезами. Протезы четвертого поколения – те протезы, на которых человек может комфортно жить, ходить, даже играть в футбол, бегать. Мы делаем это. Это очень дорогая техника, и технология такова, что ее нужно время от времени менять. Мы делаем и будем. Ведь военнослужащие, потерявшие здоровье, должны быть окружены постоянной заботой государства. Этим занимается государство, и местные чиновники никогда не должны об этом забывать.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После войны многие семьи шехидов и инвалидов войны получили от государства квартиры, и я думаю, что в этом году в Баку этот вопрос будет полностью решен. В прошлом году сдали 3000 квартир и частных домов, в этом году сдали 1500 квартир и домов. Всего семьям шехидов Первой и Второй карабахских войн и инвалидов войны было передано 12 тысяч 500 квартир. Сколько дали в Армении? Нуль! Ни одного кома не дали, ни одной хаты не дали. То есть, конечно, мы ни в коем случае не хотим сравнивать себя с Арменией. Но это реальность. Сейчас в мире было столько войн — в нашем регионе, в местах, близких к нашей географии, в других местах. Какая страна это делает? Скажи мне, я не слышал. Мы делаем это не потому, что гордимся этим, мы делаем это потому, что считаем это моральным долгом, мы делаем это и будем делать. Все семьи шехидов, которые еще ждут, в ближайшее время будут обеспечены жильем», — добавил президент.

«Созданы и оснащены самыми современными технологиями реабилитационные центры. Оказываются тысячи услуг, проводятся марафоны по трудоустройству для инвалидов войны, ветеранов, семей шехидов. В целом предпринимаются большие усилия по активному привлечению людей из этой категории. Возможно, оно забыто, возможно, его нужно больше показывать и ценить, а ведь впереди у нас такие великие произведения», — отметил глава государства.