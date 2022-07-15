В этом году осуществлялось активное сотрудничество с Европейским Союзом. Как вы знаете, мы работаем над новым соглашением. Большая часть договоренностей согласована, а вопросы, которые не согласованы, обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы. У меня было несколько встреч с председателем Совета Европейского Союза, а также телефонные разговоры, и, конечно же, основная тема — нормализация азербайджано-армянских отношений. Однако в то же время ведутся обширные дискуссии относительно будущего развития отношений между ЕС и Азербайджаном. В ближайшее время между Европейским союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ – документ, касающийся энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Активное сотрудничество осуществлялось и с другими международными организациями. Конечно, в рамках Организации тюркских государств Азербайджан всегда проявлял активность, и контакты расширяются как внутри организации, так и между странами-членами. В этом году у меня было три встречи с президентом Турции. В апреле этого года президент Кыргызстана посетил Азербайджан, и состоялась встреча. В то же время в июне я посетил Узбекистан и Туркменистан, имел встречи с главами государств Узбекистана и Туркменистана, председателем Народного консультативного собрания парламента Туркменистана. Визит президента Казахстана в Азербайджан ожидается в следующем месяце. То есть это просто видимые вопросы, и они показывают, насколько активно эти контакты развиваются, активно развиваются. Безусловно, наши отношения с турецкими государствами являются для нас одним из приоритетных вопросов, и взаимно выражается политическая поддержка, обсуждаются важные проекты – как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Активное сотрудничество осуществляется в транспортной, энергетической и других сферах.