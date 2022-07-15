Находящийся с визитом в Баку cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани встретился с секретарем Совета национальной безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

Как передает İRNA, на встрече Али Шамхани коснулся общей истории, религии и культурных корней двух стран и двух народов.

Он заявил, что расширение и углубление связей с Азербайджаном является важной частью внешней политики Ирана.

В ходе встречи обсуждались двусторонние связи и региональные вопросы.