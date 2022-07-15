Британский доброволец Пол Ури, который был в плену в т.н. «ДНР», умер 10 июля, причиной стали «хронические болезни и подавленное психологическое состояние». Об этом сообщила так называемый «омбудсмен» «ДНР» Дарья Морозова.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — подчеркнула она.

«При первом осмотре у данного британца зафиксировали ряд хронических заболеваний. Помимо того, Ури был психологически подавлен из-за отсутствия интереса к его судьбе у родины.

С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — сказала Морозова.