Китайское внешнеполитическое ведомство критически восприняло высказывание президента США Джо Байдена о лидерстве Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку о роли своей страны в регионе вправе рассуждать лишь представители проживающих на его территории народов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Ближний Восток нельзя считать чьим-то «задним двором», — подчеркнул он на брифинге, комментируя недавнее высказывание американского лидера об «исключительном положении» Соединенных Штатов. — В этом регионе сейчас не очень спокойная ситуация. <…> Китай готов путем объединенных усилий с международным сообществом продолжать еще более энергично содействовать миру и развитию на Ближнем Востоке».

По словам дипломата, на текущем этапе ближневосточные государства прежде всего нуждаются в стабильности и успешном социально-экономическом росте. «Хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории», — подытожил Ван Вэньбинь.

Как заявил в четверг американский лидер Джо Байден в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом, вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.