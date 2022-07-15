Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16, проголосовав за поправку к оборонному бюджету — от Турции требуются гарантии того, что ее ВВС не будут вторгаться в воздушное пространство Греции, сообщает РИА «Новости».

За эту поправку проголосовали 244 конгрессмена, против — 179 американских законодателей. С учетом того, что поправка была частью проекта оборонного бюджета на 2023 финансовый год, который был принят нижней палатой американского конгресса, возможности Турции получить новые самолеты продолжают быть ограниченными.

Турция рассчитывает закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, которые она ранее уже приобрела.