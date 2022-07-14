В Верховный суд округа Сан-Франциско был подан иск, в котором более 500 американок обвиняют сервис такси Uber в насилии и нападениях со стороны водителей. Компания заявила, что получила 3824 сообщений о пяти наиболее серьезных категориях сексуального насилия в 2019 и 2020 годах.

Клиентки Uber обвинили сервис такси в нападениях, сексуальных домогательствах и насилии водителей — адвокаты юридический фирмы Slater Slater Schulman подали иск от имени 550 пострадавших в Верховный суд округа Сан-Франциско, сообщает CNBC. В фирме отметили, что 150 аналогичных обращений находятся в стадии активного расследования.

«Еще в 2014 году Uber стало известно, что ее водители нападают и насилуют пассажирок. Тем не менее, в течение восьми лет сексуальные „хищники“, работающие в Uber, продолжали нападать на женщин, в том числе на тех, чьи претензии были заявлены в сегодняшнем иске», — говорится в пресс-релизе Slater Slater Schulman.

В отчете о безопасности Uber заявила, что получила 3824 сообщений о пяти наиболее серьезных категориях сексуального насилия в 2019 и 2020 годах, начиная от «поцелуев без согласия» до изнасилования. Компания отметила, что это на 38% меньше по сравнению с прошлым отчетом за 2017–2018 годы.

В последние годы Uber ввела ряд мер безопасности, таких как проверка водителей при регистрации на платформе и ежегодно после этого. Тем не менее сервис заявлял в суде, что не может нести ответственность за своих водителей, поскольку они являются независимыми подрядчиками.