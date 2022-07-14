Указом президента Франции Эммануэля Макрона от 13 июля 2022 года известная пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева награждена орденом Почетного легиона — высшей военной и гражданской наградой Франции, сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В указе, подписанном накануне национальных праздников Франции, говорится, что пианистка, учредительница фестиваля классической музыки Адиля Алиева удостоена этой награды за заслуги в области музыки.

Заслуженная артистка Азербайджана, директор Высшей международной музыкальной академии Франции, профессор Адиля Алиева поделилась с друзьями радостной новостью: «Дорогие друзья! Я рада сообщить, что сегодня Указом президента Французской Республики господина Эммануэля Макрона я получила звание кавалера ордена Почетного легиона».

А.Алиева, которая в настоящее время живет в Аннемасе, является директором Высшей международной музыкальной академии Франции с 2001 года. С 1996 года проводится Международный конкурс пианистов имени Адили Алиевой. Конкурс, проводимый раз в два года во Франции и Швейцарии, выявляет талантливых людей из разных стран мира, в том числе из Азербайджана, продвигает их и создает условия для продолжения образования за рубежом.