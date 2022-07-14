Планы Молдовы по усилению своей армии не угрожают безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Молдова, в отличие от Украины, не стремилась стать «анти-Россией».

«Здесь нет рисков для России, но, собственно, здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно, и кто-то будет это сравнивать с Украиной, но здесь какие-то сравнения неуместны», — подытожил Песков.