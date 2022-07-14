В конце июля комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон планирует посетить Баку, сообщает EUobserver.

Цель визита нацелен на обсуждение вопроса по увеличению импорта природного газа в страны ЕС и проекта соглашения о поддержке расширения Южного газового коридора.

«Мы плотно сотрудничаем для увеличения поставок», — отметила Симсон.

До этого визита официальные лица обеих сторон 19 июля проведут переговоры в Брюсселе. Еврокомиссия предложила предложила странам ЕС сделку с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и поддержке с этой целью расширения «Южного газового коридора».