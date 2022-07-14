На основании информации, поступившей в МЧС о пожаре на территории села Рездере Зангиланского района, на место были привлечены соответствующие силы министерства, сообщили в МЧС.

После оценки ситуации выяснилось, что горит сухая трава, кустарники и перелесок.

Проведенными неотложными и оперативными мерами пожар был локализован. Продолжаются меры по полному его тушению.

К мерам борьбы с пожаром привлечены соответствующие силы МЧС, сотрудники Государственной пограничной службы и МВД.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.