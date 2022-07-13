Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Это нужно не только нашему государству, но и без преувеличения, всему миру.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН», — добавил президент.