Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики опубликовало свой отчет о проделанной работе, посвященной весьма важной и чувствительной теме — помощи ветеранам 44-дневной войны и семьям шехидов. В общей сложности 104 тысячи различных социальных выплат получают 93 тысячи человек. Более 80 тысяч получают ежемесячную президентскую пенсию, предусмотрены выплаты для Героев Отечественной войны, более трем тысячам «гази» установлена инвалидность и назначены соответствующие выплаты…В пять раз расширена программа предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир и частных домов…

Но намеренно прервем цитирование официального релиза Минтруда. Тем более что, во-первых, отчет министерства опубликован в прессе, в том числе в Minval.az. Во-вторых, оказанием социальной помощи ветеранам занимается не только Минтруда — свои программы есть у Минобороны Азербайджан, действует Фонд «Yasat»…Государство развернуло впечатляющую программу помощи участникам войны и семьям шехидов. Здесь конечно, могут быть и недоработки, и неожиданно возникшие бюрократические «лакуны», но факт остается фактом: помогает ветеранам сегодня именно власть, а не те, кто с пеной у рта «высказывается по теме» в соцсетях.

В самом деле, публикация отчета Минтруда — с конкретными (и впечатляющими) цифрами помощи ветеранам Карабаха — совпала по времени с очередной волной в соцсетях, вызванной резонансным самоубийством «гази» Эльвина Джафарова. Где — будем реалистами — наряду с вполне понятной реакцией на трагедию хватало и популизма, и хайпа, и кое-чего похуже.

А вот здесь нужны подробности. И, если угодно, «красные линии». Да, каждый подобный прецедент должен быть расследован, и если имело место равнодушное отношение чиновников к «гази», а тем более если это равнодушие привело к таким трагическим последствиям, то виновные должны понести наказание. И по закону, и по совести. Но называть виновных нужно ПОСЛЕ того, как это расследование проведено. И тем более не в стиле «все эти «мямуры» и «иджракомы» такие».

А теперь серьезно. И без популизма и работы на публику. Никто не отменял тот самый «посттравматический синдром». В декабре 2021 года в США, где, надо полагать, нет зловредных «иджракомов», генерал в отставке Грег Ф. Мартин привел шокирующие цифры: в стране ежедневно кончают жизнь самоубийством 22 ветерана афганской войны. И если боевые потери США в Афганистане составили 8 тысяч человек, то число суицидров — 30 тысяч. А «посттравматический синдром» бьет по ветеранам вне зависимости от того, насколько справедливой и оправданной была война, в которой они участвовали. Да, современная психология в этом случае может эффективно помочь. В Азербайджане развернута служба психологической помощи ветеранам войны. И предназначенные для них «горячие линии» об этом аккуратно сообщают. Но служба есть. А вот традиции обращаться к психологу, к сожалению, нет. И наши «гази» платят своими жизнями уже после войны в том числе и за этот бытовой консерватизм. Особенно в регионах, где в слове «психолог» многие слышат только первый слог. И от того, что на этой проблеме не получается «хайпить» в соцсетях так, как на проклятиях чиновникам, она не становится ни менее важной, ни менее острой.

И, наконец, будем реалистами: в том, что происходит сегодня вокруг «гази», все отчетливее заметны признаки откровенных и планомерных манипуляций — в том числе при помощи сетевого «хайпа» по этой действительно горячей и болезненной теме. Единство нашего народа, проявленное во время 44-дневной войны, высочайший боевой дух азербайджанской армии слишком многим не дают покоя. И того, что против нас попытаются сыграть, используя тему помощи «гази», следовало ожидать. Так что дело, к сожалению, не ограничивается фальшивыми «гази», которые просили подаяние на площади Фонтанов в Баку. Попытки втянуть в грязные политические игры участников войны имеют место еще с запомнившейся многим акции протеста у того самого Минтруда и соцзащиты.

И, наконец, будем откровенны, этот самый «посттравматический синдром», вполне ожидаемые послевоенные психологические проблемы таким манипуляциям очень даже способствуют. А «раскачать» человека в состоянии посттравматического синдрома — это куда опаснее, чем нашумевшая «игра в синего кита» в школах среди подростков. И тем более вполне возможно поднять соответствующий «хайп» в соцсетях и пытаться манипулировать уже общественным мнением. Инцидент на похоронах Эльвина Джафарова дает здесь изрядную пищу для размышлений.

И если полтора года назад наши воины защитили нас от армянской агрессии, то сегодня защитить их должны уже мы. И не только от равнодушия и произвола, но и от грязных политических игр. И это, будем откровенны, уже не гипотетическая опасность.

Нурани, обозреватель