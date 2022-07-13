Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тегеран был успешным и конструктивным.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал представитель МИД Ирана Насир Кенани, передает АПА.

Он отметил, что связи между Ираном и Азербайджаном опираются на принципы многостороннего и совместного сотрудничества.

Касаясь совместного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном, Кенани отметил, что две страны ведут переговоры по развитию связей в сферах энергетики, транзита и др.