В ЗАО ”Бакинский метрополитен» состоялось первое заседание Центра помощи членам семей шехидов и ветеранам карабахских войн, созданный совместно с профсоюзом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Были рассмотрены обращения, поступившие на первое заседание комиссии, а также заявления, поданные в социальную комиссию, действовавшую при учреждении в предыдущие периоды. Было принято решение оказать помощь 19 семьям в общей сумме 11 тысяч 300 манатов. Остальным трем семьям помощь будет оказана после подготовки необходимых документов.