Первая леди США Джилл Байден сравнила латиноамериканское сообщество с «тако на завтрак».

Выступая на мероприятии «LatinX IncluXion», Джилл Байден заявила, что латиноамериканское сообщество столь же уникально, как «тако на завтрак».

Эти слова жена президента США вызвали немедленную критику и были осуждены представителями латиноамериканского сообщества.

Критика привела к тому, что Джилл Байден принесла свои извинения через помощника Майкла ЛаРоса.

«Первая леди приносит свои извинения за то, что ее слова выражали что угодно, кроме чистого восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написал ЛаРоса в Twitter.