Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договорённостей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне», — говорится в публикации.

Кроме того, президенты договорились развивать конкретные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах.