«Спецоперация» России направлена «не против украинцев, а против киевского режима», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в «ЛДНР» и Украине.

«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.