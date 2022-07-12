СМИ Армении публикуют подробности планов разместить новую военную базу РФ в Тавушском районе Армении, вплотную к границе Азербайджана, о чем уже рассказывал Minval. Как сообщает ереванская «Грапарак», на новой базе будет размещено две тысячи солдат.

Издание напоминает, что первые слухи о строительстве новой российской военной базы на территории РА появились в середине июня, когда правительство на очередном заседании приняло решение о внесении изменений в документе о размещении российской военной базы на территории РА от 2012 года, и уточняет, что прямо о построении новой базы там не указывается, однако говорится об изменении территорий их размещения. А затем отмечает: “За этим, по сути, последует подписание международного договора, который еще окончательно не разработан и должен быть ратифицирован парламентом, а затем подписан между двумя государствами, Арменией и Россией. Есть и второе обстоятельство — этим Россия закрепляет свои права в регионе, возможно, также готовит почву для формирования нового союза». Также газета отмечает, что земли, которые выделены для российской военной базы, находятся на территории укрупненных общин Ноемберян и Берд, база, по ее сведениям, будет размещена на территории населенных пунктов Айгепар и Воскепар, а также Ноемберяна. Как указывает газета, «по предварительным данным, сюда будут доставлены около 2 тысяч российских военнослужащих”. Для сравнения: это больше, чем численность российского миротворческого контингента в Карабахе. Какое оружие будет здесь размещено, газета не указывает.

Теоретически можно было бы отмахнуться: Армения уже анонсировала появление российской базы в Зангезуре. Но на сей раз строительство уже идет, выделение участков земли подтверждается правительственными релизами, а значит, все серьезнее.

Возможно, то, что новость эта появилась как раз во вторую годовщину июльских боев 2020 года как раз на этом участке границы, не более чем совпадение, но планы «воткнуть» базу у границы на участке, где уже не просто «искрило», а серьезно «полыхало», на случайность уже не похоже.

Еще более примечателен анонс нового союза между Москвой и Ереваном. Армения, напомним, уже входит в ЕАЭС и ОДКБ, у нее также подписан двусторонний военный договор с Россией. Да, в Ереване в оппозиционных кругах обсуждалось присоединение Армении к союзу России и Беларуси. Однако этот вопрос никоим образом не связан с размещением военных баз — на территории Беларуси российских баз нет до сих пор. Но в случае с Арменией есть своя специфика. И нет полной ясности. Москве или Еревану принадлежит идея разместить базу на столь непростом участке. Но в этом случае уже от Москвы зависит, будет ли эта база играть стабилизирующую роль или же российское военное командование вновь позволит втянуть себя в опасные ереванские сценарии даже при помощи излишней свободы рук у местного военного начальства. Так или иначе, главный выбор теперь за Москвой.

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